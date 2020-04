Oplettende buurtbewoners betrappen inbrekers: 15 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

09 april 2020

15u56 1 Zemst Drie Roemenen riskeren 15 maanden cel voor een inbraak en twee inbraakpogingen in Zemst.

Buurtbewoners belden de politie nadat ze twee mannen met muts een woning hadden zien binnengaan. In de buurt troffen de agenten twee mannen aan die aan de persoonsbeschrijving voldeden. Ze hadden een radio en hoofdtelefoon bij zich die eerder daarvoor uit een woning ontvreemd waren. Opvallend was dat beiden een oproep kregen van dezelfde nummer. Aan het station liep een andere patrouille een landgenoot van de twee tegen het lijf. Volgens het parket hoorden de drie bij elkaar en hadden ze daarvoor samen inbraken willen plegen. “Het nummer dat hen opbelde was vermoedelijk van een vierde bendelid dat niet kon geïdentificeerd worden”, aldus het parket, dat 15 maanden cel vorderde. De man die opgepakt werd aan het station vraagt de vrijspraak. “Hij is opgepakt aan het station op basis van een vage beschrijving. Niets heeft hij misdaan”, aldus zijn advocaat. De twee anderen vragen om een straf met uitstel. Uitspraak op 23 april.