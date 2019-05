Ook komende zomer films in openlucht RDK

23 mei 2019

15u34 0

Vanaf 23 juli organiseert het schepencollege opnieuw ‘Zemst onder de sterren’. Net als de voorbije zomers worden er ook nu zes films in openlucht vertoond. Inwoners kunnen telkens op een dinsdag op een andere locatie onder de sterren naar de films kijken. Komen deze zomer aan bod: Bohemian Rhapsody, A star is born, Kursk, Girl, Trio en De Collega’s 2.0. Het volledige programma verschijnt rond half juni op de gemeentelijke website en staat in Zemst Info in de editie van juli.