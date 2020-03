Ook enige curlinghal van het land getroffen door coronavirus: ijs noodgedwongen gesmolten: “Dit kost ons makkelijk 50.000 euro” Robby Dierickx

18 maart 2020

09u15 0 Zemst Net als alle andere sportaccommodatie in het land is ook de curlinghal van Elewijt, de enige officiële van ons land, gesloten door het coronavirus. Uitbater Curling Club Zemst heeft besloten om de deuren al zeker tot 26 april te sluiten. Het ijs wordt momenteel gesmolten en mogelijk moet de club er binnen enkele weken opnieuw 35.000 liter water in gooien. “Deze sluiting kost ons gemakkelijk 50.000 euro”, klinkt het.

Drie jaar geleden opende de eerste curlinghal van het land de deuren in Elewijt. Sindsdien steeg het aantal leden van Curling Club Zemst exponentieel. Door het coronavirus wordt de club echter hard getroffen. Zo besliste de overheid om alle sportaccommodatie in het land al zeker tot 3 april te sluiten. De club last echter nog een extra bufferperiode in en sluit de deuren voor alle zekerheid tot 26 april. “We hebben alle machines inmiddels uitgeschakeld, dus het ijs zal stilaan smelten”, zegt Pieter Meijlaers. “Afhankelijk van hoelang de verscherpte maatregelen van de overheid gelden zullen we het water laten staan of wegpompen. Als we te lang de deuren moeten sluiten, zal het die laatste optie worden. In dat geval zullen we, als we dit seizoen de deuren nog kunnen openen, nieuw ijs moeten maken. Daar hebben we 35.000 liter grondwater voor nodig.”

Topmaanden

Financieel gezien betekent de sluiting van de curlinghal een domper voor de club. “Dit zijn namelijk onze topmaanden”, aldus nog Pieter Meijlaers. “We leven voornamelijk van de inkomsten uit initiaties en van de bar. Nu verliezen we gemakkelijk 50.000 euro aan inkomsten, terwijl drie personeelsleden economisch werkloos zijn en we dit alles zonder subsidies, op wat sportsubsidies na, moeten doen. Vraag is ook wat onze sponsors na afloop zullen doen, want bedrijven zullen ongetwijfeld hun uitgaven beperken na deze gezondheidscrisis. Ondanks deze tegenslagen houden we de moed er wel in. We moeten hier nu eenmaal allemaal door.”