Onverlaten schieten vuurwerk vlak naast dierenasiel af: “Dit had fataal kunnen aflopen” Robby Dierickx

02 januari 2020

15u19 0 Zemst De tientallen katten die momenteel in het dierenasiel in Eppegem verblijven, hebben ongetwijfeld geen prettige oudejaarsnacht beleefd. Op amper veertig meter van het asiel hebben onverlaten in de nacht van dinsdag op woensdag – ondanks een algemeen verbod op vuurwerk in Zemst – verschillende pijlen de lucht in geschoten. “Er moest maar eens zo’n pijl in het asiel gevlogen zijn…”, reageert uitbater Ferry Heikoop vol ongeloof.

Net nadat hij enkele Nieuwjaarskussen uitgedeeld had, trok Ferry tijdens oudejaarsnacht rond 1 uur naar het dierenasiel om te controleren of alles er in orde was. “Op het eerste gezicht was er niets mis, maar toen ik enkele uren later terugkeerde, trof ik minstens zes grote vuurpijlen en een resem voetzoekers in het veld naast het dierenasiel aan”, vertelt de uitbater. “De pijlen werden op amper veertig meter van het dierenopvangcentrum afgeschoten. Onbegrijpelijk. Zeker omdat er een algemeen verbod op vuurwerk gold in heel Zemst.”

Tijdens de jaarwisseling zaten er alleen katten in het opvangcentrum. De honden brachten de feestnacht uit voorzorg bij gastgezinnen door. “Maar ook voor de katten nam ik gelukkig voldoende maatregelen”, vertelt Ferry. “Zo liet ik de radio aan, zodat de muziek de knallen van het vuurwerk wat buiten zou houden. Ook liet ik alle lampen branden en schermde ik het buitenverblijf met doeken af, waardoor de lichtflitsen van het vuurwerk niet voor de nodige paniek bij de katten konden zorgen. Indien de honden wel aanwezig waren geweest, was dit mogelijk wel fataal afgelopen. En wat indien er een vuurpijl in het dierenasiel terechtgekomen was? Dan zaten alle dieren in de val. Ik hoop dat de onverlaten beseffen dat ze letterlijk met vuur hebben gespeeld.”