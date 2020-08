Onverbeterlijke inbreker krijgt 5 jaar cel: “Enkel zo wordt de maatschappij beschermd” Wouter Hertogs

14 augustus 2020

13u46 0 Zemst De Brusselse correctionele rechtbank heeft drie serie-inbrekers veroordeeld tot 15 en 20 maanden en 5 jaar cel. Het drietal ging telkens aan de haal met werkmateriaal, dat ze na de feiten doorverkochten. Een van hen, een 43-jarige man, werd al zesmaal veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij kreeg dan ook de zwaarste straf. “Enkel dergelijke straf kan onze maatschappij tegen u beschermen”, haalde de rechter uit.

De drie mannen verschenen op de radar van de politie toen een patrouille hen eind april, in het midden van de nacht, opmerkte in Zemst. De drie konden geen aanvaardbare uitleg geven over hun aanwezigheid en in hun wagen werden een aantal verdachte spullen aangetroffen. Omdat ze niet gelinkt konden worden aan concrete misdrijven, werden de drie vrijgelaten onder voorwaarden, maar de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde begon hun doen en laten wel van naderbij te onderzoeken.

Foto’s van gestolen materiaal

Uit telefonie-onderzoek bleek vervolgens dat de drie verantwoordelijk waren voor een hele reeks inbraken en diefstallen op bouwwerven, onder meer in Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Anderlecht en Machelen. Begin juni pakte de politie de drie mannen opnieuw op en al snel legde een van hen bekentenissen af. De twee anderen hielden zich op de vlakte, maar in de gsm van een van die twee werden foto’s aangetroffen van het werkmateriaal dat op de verschillende bouwwerven gestolen was.

Die man, een veertiger, bleek bovendien al gekend door justitie. Hij was al zesmaal veroordeeld voor gelijkaardige feiten, de laatste maal in 2011 tot een gevangenisstraf van 38 maanden. Ditmaal werd de veertiger veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Een van zijn kompanen kreeg een gevangenisstraf van 20 maanden, en de derde een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan de helft met uitstel.