Onderzoeksrechter houdt drie vermoedelijke bloembakdieven aan Robby Dierickx

02 juni 2020

12u45 0 Zemst De drie vermoedelijke De drie vermoedelijke bloembakdieven – twee mannen en een vrouw van Roemeense nationaliteit – die al weken Eppegem teisterden en afgelopen weekend opgepakt werden, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten.

In de nacht van zaterdag op zondag merkte een patrouille van de lokale politie KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) een Volkswagen Sharan op in de omgeving van waar de voorbije weken al verschillende bloembakken en tuinbeeldjes gestolen werden. Uit beelden die eerder gemaakt werden, bleek dat het telkens om drie daders ging die zich met een Sharan verplaatsten. Tijdens de controle troffen de agenten restanten van potgrond en bloemblaadjes aan in de wagen. De drie inzittenden, twee mannen en een vrouw met de Roemeense nationaliteit, werden opgepakt. Afgelopen weekend verschenen ze voor de onderzoeksrechter. Die besliste het trio aan te houden.

Over de inhoud van het dossier kan het parket Halle-Vilvoorde nog niet communiceren.