Onderhoudswerken op Erasmuslaan DBS

20 augustus 2019

15u31 0 Zemst Het Agentschap Wegen en Verkeer start met onderhoudswerken aan drie zijwegen van de Woluwelaan (R22) op het bedrijventerrein Cargovil in Zemst waaronder de Erasmuslaan. Tijdens de werken zal parkeren langs de zijwegen niet mogelijk zijn.

De aannemer voert lokale herstellingen aan het wegdek en voetpad uit. Een gedeelte van het asfalt wordt gefreesd en opnieuw aangelegd. Ten slotte worden ook de voegen langs de rijweg opnieuw opgevuld.

Op de Erasmuslaan zal in totaal 10 werkdagen gewerkt worden, tussen nu en 30 augustus. Tijdens die periode is parkeren langs de rijweg niet mogelijk langs de Erasmuslaan. Lokaal verkeer is wel toegelaten. De toegang tot bedrijven blijft altijd gegarandeerd. Meer info op de website van AWV.