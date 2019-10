Ondankbaar toiletbezoekje in Aldi leidt tot celstraf WHW

14 oktober 2019

14u01 2 Zemst Een vrouwelijke klant van een Aldi-filiaal in Zemst is veroordeeld tot 2 maanden cel voor diefstal. Ze ging aan de haal met de gsm van een werkneemster van de winkel. Ze had het toestel gevonden toen ze naar het toilet ging.

De beklaagde was eind 2018 inkopen aan het doen in de Aldi van Zemst toen ze plots ook figuurlijk een dringende boodschap moest doen. Het vriendelijke personeel wees haar de weg naar de toiletten. Daar zag ze een gsm liggen, maar in plaats van dit te melden aan het personeel, stak ze het toestel weg en vertrok ze. Even later merkte een werkneemster op dat ze haar gsm niet bij zich had. Ze belde meermaals het nummer en uiteindelijk nam de ondankbare klant op. Uiteindelijk spraken de twee af aan een nabijgelegen tankstation om het toestel terug te geven.

Daar ontstond een woordenwisseling tussen de dievegge, die blijkbaar niet veel last had van schaamte, en het slachtoffer. Ze weigerde immers om het hoesje van de gsm terug te geven. De vriend van het slachtoffer verloor tijdens de ruzie zijn zelfbeheersing en deelde een kopstoot uit. Hij werd vervolgd voor slagen en verwondingen maar kreeg de opschorting omdat hij meteen toegaf dat hij in de fout was gegaan. De vrouw door wie de bal aan het rollen ging toonde geen enkel schuldbesef. Integendeel, ze vond het niet nodig om naar de rechtbank te komen. Mede daardoor kreeg ze een effectieve celstraf.