OCMW-woonzorgcentrum Releghem zoekt dringend beschermende kledij Robby Dierickx

06 april 2020

08u57 0

Bij OCMW-woonzorgcentrum Releghem in Zemst is het personeel dringend op zoek naar extra beschermende kledij in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat niet alleen om mondmaskers, maar ook om beschermende pakken. Het rusthuis deed eerder al verschillende oproepen in de hoop extra materiaal te krijgen, maar vergeefs. Daarom trekt het woonzorgcentrum nu opnieuw aan de alarmbel. Wie thuis beschermende kledij liggen heeft, mag dat afgeven in het woonzorgcentrum of in het Zemstse gemeentehuis.