Nu ook burgerpanel verkeersleefbaarheid in Hofstade Robby Dierickx

07 augustus 2019

09u28 0 Zemst Na Zemst, Weerde, Eppegem en Elewijt komt er nu ook een burgerpanel rond verkeersleefbaarheid in Hofstade. Die burgerpanels moeten de gemeente verkeersveiliger maken.

In september volgt een eerste overleg in Hofstade waarbij de knelpunten en de kwaliteiten van de deelgemeente in kaart gebracht worden. Een maand later worden de mogelijke maatregelen overlopen en komen de eerste concrete vragen naar boven. Zo zal er bijvoorbeeld nagegaan worden waar een fietsstraat een goed idee zou zijn en in welke straat eenrichtingsverkeer ingevoerd moet worden. Een studiebureau werkt vervolgens op basis van die ideeën verschillende scenario’s uit. In november worden die scenario’s tijdens een derde overlegavond besproken en begin volgend jaar wordt het project afgesloten met een concreet actieplan.

Wie wil deelnemen aan de overlegmomenten kan zich kandidaat stellen via verkeer@zemst.be. Wie liever niet deelneemt aan het panel maar wel ideeën heeft, kan die naar hetzelfde e-mailadres sturen. Het eerste overlegmoment van het burgerpanel in Hofstade vindt op donderdag 19 september om 19 uur in de parochiezaal achter de kerk plaats.