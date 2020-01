Nu al inschrijven voor eerste Zemstse nieuwjaarsduik Robby Dierickx

07 januari 2020

Op zondag 19 januari organiseert de gemeente Zemst voor het eerst een nieuwjaarsduik. Die vindt in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade plaats. Omwille van veiligheidsoverwegingen moeten alle zwemmers zich op voorhand inschrijven. Dat kan vanaf nu door te mailen naar VT@zemst.be. Op de dag zelf worden alle ingeschreven zwemmers vanaf 11.30 uur verwelkomd. Op hetzelfde moment gaat ook de nieuwjaarsreceptie voor de Zemstenaars van start. Om 11.55 uur volgt de nieuwjaarsboodschap van het schepencollege. Vijf minuten later begint de verplichte opwarming van de duikers, die uiteindelijk om 12.30 uur in het koude water mogen springen. De nieuwjaarsduik eindigt om 14 uur.