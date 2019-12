Noodlijdende Papiercentrale valt in handen van drukkerij Coloma Robby Dierickx

03 december 2019

16u25 0 Zemst De Mechelse drukkerij Coloma neemt het familiebedrijf Papiercentrale in Zemst over. Het personeel van de Papiercentrale kan aan boord blijven.

De Zemstse firma zat al een tijdje in slechte papieren, waardoor met de overname van het noodlijdende bedrijf een grondige reorganisatie gemoeid was. Nu is de overname wel volledig rond. “Bij drukkerij Coloma drukken we al decennia kistkaarten, labels en bedrukkingen voor de groente- en fruitsector”, zegt Steven Verlinden, general manager van Coloma. “Maar dankzij de overname van de Papiercentrale kunnen we nu aan alle verpakkingsbehoeften voldoen. Bedoeling is om volgend jaar een goede doorstart te maken zodat we als bedrijf opnieuw kunnen groeien.”

De overname betekent goed nieuws voor het personeel van de Papiercentrale, die voortaan als Verpackt door het leven zal gaan, want alle werknemers kunnen aan boord blijven. Na de overname komt de teller van het totale aantal werknemers voor de hele Coloma Groep op twintig te staan.