Nog niet duidelijk wanneer wegverzakking Beekstraat hersteld kan worden RDK

19 juni 2019

11u32 3

In de Beekstraat in Eppegem moeten de bewoners nog even wachten op de herstelling van een wegverzakking die een tijdje geleden vastgesteld werd. De aannemer is inmiddels aangesteld, maar het verslag van de expert is nog niet klaar.

Er moest immers een expert aangesteld worden omdat de wegverzakking zich net op de aansluiting van de Beekstraat met het in 2012 nieuw verwezenlijkte gedeelte en de aansluiting van het Waenrodehof bevindt. De expert moest onderzoeken wat de oorzaak van de verzakking is. Zodra zijn verslag klaar is, kan de aannemer starten met de herstellingswerken. De gemeente hoopt dat de schop snel de grond in kan. Verwacht wordt dat de werken maximaal vijftien werkdagen in beslag zullen nemen.