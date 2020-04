Nieuwe zitbanken op komst, plaatsing is voor na coronamaatregelen Robby Dierickx

22 april 2020

12u09 0 Zemst Op verschillende plaatsen in groot-Zemst worden de komende maanden nieuwe zitbanken geplaatst. De gemeente kiest er evenwel voor om de banken pas na de coronacrisis te plaatsen, aangezien ze nu slechts in beperkte mate gebruikt mogen worden.

Het gemeentebestuur krijgt naar eigen zeggen regelmatig aanvragen van burgers voor het plaatsen van zitbanken en picknicktafels. Na een grondige evaluatie besliste het schepencollege om in de toekomst op drie locaties nieuwe zitbanken te plaatsen. Er komen exemplaren in de omgeving van de nieuwe petanquebaan in de Fabiolalaan in Elewijt, in de Hofgrachtlaan tussen huisnummers 6 en 8 in Hofstade en in de tuin van het Huis van het Kind in de Meerweg in Zemst.

Op die laatste plek werd vorig jaar een speelpleintje in de zijtuin aangelegd. De gemeente wil dat speelpleintje in de toekomst openbaar maken zodat ook kinderen uit de buurt er kunnen komen spelen. Momenteel zijn er alleen zitplaatsen voor kinderen, maar in de toekomst komt er ook een traditionele zitbank.

Alle banken worden geplaatst zodra de coronamaatregelen afgeblazen worden. Wie zelf nog een idee heeft waar een zitbank kan komen, mag mailen naar werkeneigenbeheer@zemst.be.