Nieuwe sporthal en nieuw rusthuis, maar ook allereerste... Nieuwjaarsduik: schepencollege heeft ambitieus meerjarenplan klaar

25 november 2019

13u03 1 Zemst Ambitieus, zo mag je het meerjarenplan van de gemeente Zemst gerust noemen. De meerderheid – bestaande uit N-VA, VLAM, Groen en sp.a – zal de komende jaren immers de bouw van een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal, een middenschool en een nieuw rusthuis onderzoeken. Andere opvallende nieuwigheid: een Nieuwjaarsduik voor de inwoners op 19 januari.

“Met het meerjarenplan dat nu op tafel ligt, leggen we de lat erg hoog”, beseft burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). En of. Zo denkt het schepencollege onder meer aan de bouw van een nieuw woonzorgcentrum op een nieuwe zorgsite. “Het woonzorgcentrum Releghem begint verouderd te geraken en we willen niet wachten tot het te laat is om aan de toekomst te denken”, zegt schepen van Sociale Zaken Luc Bessems (VLAM). “Vandaar dat we nu al de nodige stappen zetten voor een nieuw woonzorgcentrum.”

Voorts staat ook de opwaardering van de sport- en multifunctionele infrastructuur met rood aangestipt. “We starten een onderzoek naar de bouw van een nieuwe sporthal in Zemst en de renovatie van de sporthal van Eppegem”, aldus sportschepen Tim Borteel (sp.a). “Ook de bouw van een nieuw zwembad – dat al langer op de agenda stond – wordt onderzocht. Daarnaast willen we ook werk maken van een multifunctionele ‘buurtschuur’ voor de Zemstse jeugd. Voor de oudere kinderen en jongeren is er in Zemst immers nood aan bijkomende infrastructuur om te repeteren, creatief te zijn en te ontspannen.”

Fietsverbinding over E19

Ook op vlak van mobiliteit is er heel wat aan het bewegen. Zo is het schepencollege met de opmaak van circulatieplannen voor de deelgemeenten bezig. “Die plannen zullen de auto niet wegjagen, maar fietsers en stappers wel op de eerste plaats zetten”, weet mobiliteitsschepen Dirk Van Roey (N-VA). “We leggen lokale functionele fietslussen aan tussen de belangrijkste plekken in onze gemeente. En we bestuderen de mogelijkheid voor een nieuwe, veilige fietsverbinding over de E19.”

Nog een opvallende nieuwigheid is de mogelijke komst van een middenschool. Volgens het schepencollege zal de nood aan zo’n middenschool binnen 5 à 7 jaar hoog zijn. Daarom start men nu al met een onderzoek. “Ook plannen we de komst van een extra bos in onze gemeente”, zegt schepen van Leefmilieu Joeri Van den Brande (Groen).

Volgens eerste schepen Greta Lauwers (VLAM) zullen de begraafplaatsen opgewaardeerd worden en wordt de open ruimte in de gemeente verankerd. “Zo bewaren we het landelijke karakter van Zemst en blazen we de verschillende dorpskernen meer leven in.” Cultuurschepen Kathleen Goovaerts (N-VA) benadrukt dan weer dat de sociale cohesie gestimuleerd zal worden door buurtinitiatieven verder aan te moedigen en te ondersteunen.

Plons

Die sociale cohesie moet ook aangewakkerd worden met een allereerste Nieuwjaarsdrink en… een Nieuwjaarsduik. “Op 19 januari nodigen we alle inwoners uit in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade om een plons in het koude water te nemen”, zegt burgemeester Geerinckx. “Ook niet-Zemstenaars zijn uiteraard welkom.”

Het meerjarenplan en de werkmethode zijn meermaals besproken in de gemeenteraadscommissie, waar alle raadsleden input konden geven. Het volledige plan, met de begrotingstabellen, zal op 12 december worden voorgelegd aan de gemeenteraad.