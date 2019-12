Nieuwe locatie, zelfde concept: Zemst for Life zamelt opnieuw drie dagen geld in voor goede doelen Hele evenement verhuist naar domein Sport Vlaanderen, waar deejays in glazen huis kruipen Robby Dierickx

23 december 2019

15u54 3 Zemst Donderdag om 16 uur wordt het startschot van de derde editie van Zemst for Life gegeven. Het glazen huis waarin verschillende deejays drie dagen lang radio zullen maken, verhuist naar het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. Voor de rest wijzigt er niets aan het concept: er wordt opnieuw geld ingezameld voor drie goede doelen en er staan heel wat activiteiten gepland.

101.000 euro in 2017 en 91.000 euro in 2018: dat Zemst for Life de voorbije twee jaar een schot in de roos was, bleek aan de opbrengst. En dus was het voor de organisatoren meteen uitgemaakt dat er ook een derde editie moest komen. Niet op de parking van GC De Melkerij, waar het evenement de voorbije twee jaar plaatsvond, maar wel vlakbij het Sportimonium in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. “We wilden voor wat vernieuwing zorgen door voor een andere locatie te kiezen”, zegt Karolien Calluy, één van de organisatoren. “Nu de opbouw volop bezig is, merken we trouwens dat de vele bomen in het domein voor een speciale sfeer zorgen.”

Behalve de locatie verandert er niets aan het concept van Zemst for Life. “Net als de voorbije twee jaar wordt het startschot – op donderdag 26 december om 16 uur – met een afterwork gegeven”, gaat Calluy verder. “Dit jaar is het eigenlijk een afterkerst, want het evenement wordt voor het eerst na Kerstmis georganiseerd. Tegelijkertijd kruipen de presentatoren ook in het glazen huis, waar ze non-stop radio zullen maken. Wout Calluy en Dautzen Jaspers zijn de hoofdpresentatoren, maar ze krijgen regelmatig steun van andere deejays. Drie dagen lang kan iedereen die een actie op poten zette de opbrengst in het glazen huis komen doneren en kunnen plaatjes aangevraagd worden. De radioshow is te volgen op 87,6 FM.”

G-party

Nog op donderdag: een optreden van Uruz, de beatboxer die bekend werd via Belgium’s Got Talent, en casinogames. “Op vrijdag staat de Zemstse coverband Eigen Kweek op het podium en wordt ook een fakkeltocht georganiseerd”, gaat Karolien Calluy verder. “Zaterdag staat yoga op het programma en kan er gebruncht worden in het Zuiderbad. ’s Middags is er een kubbtornooi en kunnen kinderen een ritje met paard en kar maken. Voor de avonturiers is er lasershooting. Tussen 15 en 17 uur staat de G-party met dj Goosebeats op het programma. De slotshow, waarbij we de opbrengst bekendmaken, start om 20 uur. Aansluitend is er nog een optreden van coverband Charly & the Checkpoints, waarna deejays het evenement afsluiten.”

Drie goede doelen

Er zijn ook enkele activiteiten die de volledige drie dagen duren zoals een escape room in een caravan en een free podium. Al het geld dat ingezameld wordt, gaat naar drie goede doelen: BedNet, Dierenopvangcentrum Zemst en de vzw FantASStisch. De organisatie legt een shuttlebus in die aan de kerken van de verschillende deelgemeenten – op Hofstade na – stopt. Bezoekers wordt ook gevraagd om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Wie met de wagen komt, moet 4 euro betalen voor de parking van Sport Vlaanderen.

Meer informatie over Zemst for Life op www.zemstforlife.be.