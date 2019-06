Nieuwe fase werken Brusselsesteenweg gestart RDK

14 juni 2019

09u05 0 Zemst Begin deze week is een aannemer gestart met de tweede fase van de werken op de Brusselsesteenweg, de Heidestraat en fietssnelweg F1 in Zemst. In oktober moeten de werkzaamheden afgerond worden.

In maart startte de aannemer met de heraanleg van de fietspaden langs de Brusselsesteenweg en de fietssnelweg F1, vanaf de Heidestraat in Zemst tot aan de gemeentegrens met Mechelen. De eerste fase – aan de linkerkant van de steenweg voor wie in de richting van Mechelen kijkt – is afgerond en sinds deze week is de aannemer aan de rechterzijde van de weg bezig. Het verkeer moet sinds dinsdag in beide richtingen over versmalde rijstroken over de linkerzijde van de steenweg. Er geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Daarnaast wordt tot begin augustus ook gewerkt in de Heidestraat ter hoogte van de nieuwe fietsbrug. Er kan geen verkeer door. Als alles volgens plan verloopt, worden alle werken in oktober afgerond.

In de loop van volgend jaar plant Wegen en Verkeer nog een renovatie van het brugdek van de Brusselsesteenweg over de E19 en de Zemstsesteenweg. In een latere fase zal de fietssnelweg in Mechelen aangelegd worden en aansluiten op de F1 richting Antwerpen.