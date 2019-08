Nieuwe drinkwatertoevoerleiding moet watertekorten voorkomen RDK

13 augustus 2019

De Vlaamse overheid heeft de aanleg van een nieuwe drinkwatertoevoerleiding tussen de watertoren in Mechelen en het pompstation in Zemst goedgekeurd. Die nieuwe leiding moet de netten van Pidpa en De Watergroep met mekaar verbinden. Door dergelijke drinkwaternetten op elkaar aan te sluiten, moeten watertekorten in de toekomst uitgesloten worden.

De nieuwe leiding zal van de watertoren in Mechelen via Geerdegem-Schonenberg, onder de E19 en de Zenne, de Konijnenstraat, de Hoogstraat, de Kleine Molenweg, de Grote Parijsstraat, de Kapelstraat, de Larestraat, onder de Kesterbeek en door de akkers, onder de Spiltstraat, de Trenzelsevoetweg en de Vijfbunderweg naar de site van De Watergroep in de Verbeetweg lopen. Op sommige plaatsen zal hij over privédomein of door akkers gelegd worden.

Wanneer de leiding aangelegd wordt, is nog niet duidelijk.