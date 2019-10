Nieuw digitaal loket moet zoektocht naar kinderopvang vergemakkelijken RDK

01 oktober 2019

14u37 0 Zemst Jonge ouders kunnen voortaan via een digitaal loket gemakkelijk op zoek naar opvang voor hun kinderen.

Alle aanmeldingen voor baby- en peuteropvang in Zemst verlopen sinds dinsdag via www.kinderopvanginmijnbuurt.be. Het grote voordeel van dat digitaal loket is dat ouders zich in één keer bij verschillende opvanginitiatieven naar keuze kunnen aanmelden. Die eenmalige aanmelding leidt tot verschillende mogelijkheden om kinderopvang te vinden waarbij niet elk opvanginitiatief afzonderlijk gecontacteerd moet worden. Bovendien wordt duidelijk wat de toewijzingscriteria zijn en wat het voorrangsbeleid is van de verschillende opvanginitiatieven.

Volgens schepen van Kinderopvang Kathleen Goovaerts (N-VA) wil dit niet zeggen dat jonge ouders nu plots radicaal digitaal moeten gaan om opvang voor hun kinderen te vinden. “Door deze verandering wordt enkel de aanvraag naar opvang gecentraliseerd en gedigitaliseerd. Nadien kan de ouder de opvanginitiatieven met beschikbaarheid zelf contacteren voor alle specifieke vragen.”

De schepen benadrukt dat de mogelijkheden om verdere vragen te stellen of extra ondersteuning in de zoektocht te krijgen uitgebreid worden. Sinds dinsdag kunnen ouders hiervoor immers ook terecht bij de onthaalbalie en het snelloket in het gemeentehuis.