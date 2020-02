Na vernietiging ontslag door Raad van State zet Havicrem ex-directeur derde keer in vijf jaar op straat Robby Dierickx

17 februari 2020

17u34 0 Zemst Frank De Bock, de voormalige directeur van intercommunale Havicrem, is vorige week voor de derde keer in vijf jaar tijd ontslagen door de uitbater van het crematorium in Eppegem. Begin dit jaar werd het vorige ontslag nog vernietigd door de Raad van State na procedurefouten. Eerder verklaarde ook al toenmalig minister Liesbeth Homans (N-VA) zijn ontslag nietig. Nu zet Havicrem hem voor de derde keer aan de deur.

In 2015 werd Frank De Bock door de raad van bestuur van intercommunale Havicrem, dat het crematorium van Eppegem uitbaat, wegens dringende reden ontslagen. Volgens die raad van bestuur had de directeur vijf grove fouten gemaakt. Zo zou De Bock onder meer met de betaalkaart van Havicrem minstens één privé restaurantbezoek betaald hebben in Nederland. Ook zou de directeur verslagen van de preventieadviseur achtergehouden hebben voor de raad van bestuur. De Bock vocht dat ontslag aan en kreeg in 2016 gelijk van toenmalig minister Liesbeth Homans.

Geen stemrecht

De voormalige directeur kreeg zeventien maanden achterstallig loon uitbetaald, maar een terugkeer naar het crematorium in Eppegem zat er niet in, want Havicrem begon meteen een tuchtprocedure met een nieuw ontslag als gevolg. Dat vocht De Bock aan bij de Raad van State. Die verklaarde de procedure begin dit jaar nietig wegens procedurefouten. Zo brachten enkele leden van de raad van bestuur een stem over het ontslag uit, terwijl ze niet aanwezig waren tijdens de hoorzitting met De Bock. En dus hadden zij eigenlijk ook geen stemrecht. Sinds begin dit jaar was De Bock met andere woorden opnieuw directeur van het crematorium, al kreeg hij van de raad van bestuur te horen dat hij er niet welkom was.

Opnieuw ontslagen

Twee weken geleden werd de voormalige directeur gehoord door de raad van bestuur en vorige week werd hij voor de derde keer aan de deur gezet. Veerle Geerinckx, voorzitter van Havicrem, bevestigt dat de raad van bestuur De Bock ontslagen heeft. “Na de opstart van de nieuwe tuchtprocedure en na de hoorzitting hebben we inderdaad die beslissing genomen”, klinkt het. De voormalige directeur zelf zal met zijn advocaat bekijken of hij opnieuw naar de Raad van State trekt tegen zijn derde ontslag.