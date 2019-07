Na onlusten afgelopen weekend extra bewaking in recreatiedomein: “Maar vechtpartijen kunnen we niet helemaal uitsluiten” Ook op bussen De Lijn heel wat overlast. In één bus sneuvelde zelfs een ruit Robby Dierickx

01 juli 2019

11u22 0 Zemst Sport Vlaanderen gaat extra bewakingspersoneel inzetten in het recreatiedomein in Hofstade. Die maatregel komt er nadat een veertigtal Brusselse jongeren zaterdag voor de ogen van honderden kinderen amok maakte op het strand. “Maar welke maatregelen we ook nemen, dergelijke toestanden kan je jammer genoeg niet helemaal uitsluiten”, klinkt het bij Sport Vlaanderen.

Dag 1 van de zomervakantie begon zaterdag met een zonovergoten, hete dag en dus liep het domein Sport Vlaanderen in Hofstade met 6.500 betalende bezoekers vol. Maar omstreeks 14 uur sloeg de vakantiestemming in het recreatiedomein plots om. Volgens getuigen ontstond er tumult toen een bal tegen het gezicht van een meisje vloog. Een groep van een veertigtal Brusselse jongeren maakte plots amok. Tot een grote vechtpartij kwam het niet, maar er werd wel heel wat geduwd en getrokken. De politie werd opgetrommeld en zette uiteindelijk enkele heethoofden uit het recreatiedomein. Arrestaties werden er evenwel niet verricht.

Bij Sport Vlaanderen zit men verveeld met het voorval. “Dergelijke toestanden zijn uiteraard niet prettig voor de duizenden bezoekers”, vertelt communicatieverantwoordelijke Didier L’Homme. “We werden blijkbaar het ‘slachtoffer’ van strengere veiligheidsmaatregelen in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Omdat de maatregelen er opgedreven werden, stonden er lange files aan de kassa’s. Enkele jongeren die het lange wachten beu waren, zakten naar ons domein in Hofstade af. Daar liep het plots mis.”

Toegangsprijs ongewijzigd

Zelf overweegt Sport Vlaanderen nu ook om strengere maatregelen te nemen. “Er zal al zeker extra veiligheidspersoneel ingezet worden”, verduidelijkt Didier L’Homme. “De toegangsprijs voor de strandzone – die na de zware rellen in april 2011 ingevoerd werd – verhogen, is dan weer geen optie. We willen de andere bezoekers niet straffen en bovendien denken we dat die maatregel amokmakers niet buiten zal houden. Welke maatregelen je ook neemt, zo’n toestanden kan je jammer genoeg niet helemaal uitsluiten. Ook mogen we volgens de wet van de privacy niet met zogenaamde zwarte lijsten werken. Daardoor kunnen we amokmakers niet weren.”

Ondertussen laten enkele bezoekers op sociale media weten ze niet langer naar het domein Sport Vlaanderen afzakken omwille van de onlusten. “Dat is bijzonder jammer, want op die manier willen we geen bezoekers verliezen. Toch moet je dit in proportie bekijken, want zaterdag telden we 6.500 zonnekloppers. Dus de mensen blijven wel degelijk komen. Laat ons hopen dat de problemen nu uitblijven. Het is immers een weerkerend fenomeen dat er in het eerste hete weekend van de zomer problemen zijn, maar dat het nadien wel rustig blijft. Dat was de voorbije jaren ook het geval.”

Pestgedrag op bus

Behalve in het domein was er ook tumult in de bussen van De Lijn die zaterdag van en naar Hofstade reden. “De grote groep jongeren zorgde voor heel wat overlast”, zegt woordvoerster van De Lijn Sonja Loos. “Niet alleen was er verbale agressie en pestgedrag naar chauffeurs en medereizigers toe, in één bus sneuvelde zelfs een ruit. De jongeren blokkeerden ook de deuren en duwden aan elke halte op de bel. Omdat heel wat van onze eigen controleurs op de bussen rond Rock Werchter actief waren, hebben we de politie opgetrommeld. De agenten hebben uitstekend opgetreden. Eén bus moest zijn reisweg onder politiebegeleiding verder zetten.”