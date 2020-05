Na klacht van buur moet Annick smoutebollenverkoop in garage stilleggen Robby Dierickx

25 mei 2020

14u50 1 Zemst De politie legde afgelopen weekend de smoutebollenverkoop van de Zemstse Annick Jacobs stil na een klacht van een buur. De vrouw was naar eigen zeggen niet op de hoogte dat ze vergunningen voor de verkoop moest aanvragen. “Zodra ik alle nodige documenten heb, sla ik opnieuw aan het bakken”, klinkt het vastberaden.

1.600 flyers had Annick Jacobs vorige week in de Zemstse brievenbussen gestoken in de hoop heel wat mensen warm te maken voor haar smoutebollenverkoop in de garage van haar woning in de Lindestraat. Heel wat mensen gingen erop in en zakten afgelopen weekend naar de woning van Annick af om hun bestelling op te halen. “Alles gebeurde volgens de coronamaatregelen”, vertelt de initiatiefneemster. “Ik droeg een mondmasker, had een plexiglas geplaatst en maakte handgel beschikbaar voor de klanten.”

Vergunningen

Toch moest Annick haar zaakje amper een uurtje na de opening stopzetten. Een buur had immers de politie verwittigd en toen bleek dat ze geen vergunning had, werd ze verplicht alles stil te leggen. “Gelukkig kreeg ik geen boete”, liet ze achteraf weten. “Ik zal nu de nodige vergunningen aanvragen, zodat ik op termijn opnieuw smoutebollen kan verkopen. Ik deed dat in het verleden trouwens al op de rommel- en de kerstmarkt in Zemst en daar had ik geen vergunning voor nodig. Omdat het nu in mijn garage was, dacht ik dat het ook hier wel zonder officiële papieren zou mogen.”

De Zemstse laat nog weten dat ze overweegt om een smoutebollenkraam te kopen, zodat ze binnenkort op locatie oliebollen kan bakken en verkopen.