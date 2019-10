Na artikel in onze krant: Flippo krijgt toch nieuwe thuis WHW/RDK

06 oktober 2019

13u12 3 Zemst Flippo, de 12-jarige Jack Russel die nooit meer een onderkomen dreigde t vinden, heeft dan toch een nieuwe thuis. Een vrouw uit Zemst besloot de hond in huis te nemen nadat ze het artikel in onze krant gelezen had.

“Werelddierendag in mineur voor Flippo: 12-jarige Jack Russel moet rest van zijn dagen mogelijk slijten in dierenasiel”, was te lezen in onze krant van donderdag. Sinds donderdagochtend zat Flippo in het dierenopvangcentrum in de Erasmuslaan in Eppegem. Zijn baasje lag namelijk op palliatieve zorgen in het ziekenhuis en kon niet meer zorgen voor de viervoeter. Zo was de viervoeter in Eppegem terechtgekomen. Daar zochten ze een nieuwe thuis voor hem. Ijdele hoop, leek het nog vrijdag. Net toen was het Werelddierendag. Wat een heuglijke dag moest zijn was een dag in mineur voor Flippo. “Begin volgend jaar wordt Flippo 13 jaar. Hij kan misschien wel nog twee à drie jaar mee, maar niemand staat te springen om een oude hond te adopteren. Wie wil er zich namelijk hechten aan een viervoeter die je mogelijk op korte termijn alweer verliest…”, trok men bij het dierenasiel aan de alarmbellen.

Geen adoptiebijdrage

Het trieste verhaal kwam in onze krant terecht en dit bleek hét geluk te zijn voor de viervoeter op leeftijd. “Drie mensen hebben zich zaterdag aangeboden om Flippo te adopteren. Uiteindelijk hebben we een van hen gekozen”, aldus Ferry Heikoop van het dierenasiel. De vrouw ontfermt zich al jaren over oudere honden. “Ze kan hem alles geven wat hij nodig heeft. Ook haar zoon was meteen weg van Flippo. Een ideale oplossing”, aldus een gelukkige Heikoop. Het dierenasiel zelf deed ook zijn duit in het zakje. Normaal gezien dient er een adoptiebijdrage van 150 euro betaald te worden. “Deze hebben we in dit geval gezien de bijzondere context en de hoge leeftijd van Flippo laten vallen”, aldus Ferry.