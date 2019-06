Na 70 jaar neemt familie Van Ruyskensvelde afscheid van tavernes domein Sport Vlaanderen: “Maandag pinken we traantje weg” Bootshuis sluit definitief de deuren, nieuwe uitbaters openen wel nog Zomerlust en strandbar Robby Dierickx

17u46 0 Zemst 70 jaar al baat de familie Van Ruyskensvelde de verschillende tavernes in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade uit, maar maandag komt er een einde aan dat tijdperk. Door een hoger bod van een Mechels koppel verliest de familie de concessie. “Maandag nemen we afscheid van een belangrijk deel van ons leven”, klinkt het. “Er zal zeker een traantje weggepinkt worden.”

Zichtbaar aangeslagen duiken Marleen Lemmens en haar zoon Peter Van Ruyskensvelde hun laatste verlengd weekend als uitbaters van taverne Bootshuis in het domein Sport Vlaanderen, de nieuwe naam van het vroegere Bloso-domein in Hofstade, in. 70 jaar en drie generaties lang is de familie Van Ruyskensvelde onafgebroken uitbater geweest van minstens één van de drie tavernes in het domein. Pierre Van Ruyskensvelde en Clara Mosselmans, de grootouders van Peter, begonnen er rond 1950. Nadien namen hun zoon Daniel en schoondochter Marleen Lemmens de zaak over en ondertussen staat Peter er ook al 25 jaar in. Maar nu komt er een einde aan het tijdperk-Van Ruyskensvelde, want eerder dit jaar bracht een Mechels koppel een veel hoger bod uit op de concessie van de tavernes. Op Pinkstermaandag is het afgelopen.

“Toen we vernamen dat we afscheid moesten nemen van ‘het domein’ was het toch even slikken”, geeft Peter Van Ruyskensvelde (44), die zelf al 25 jaar in de tavernes staat, toe. “Mijn grootouders zijn rond 1950 begonnen en sindsdien is onze familie hier altijd aanwezig geweest. Niet altijd in de drie tavernes, maar wel telkens in minstens één horecazaak. De strandcafetaria is ondertussen al een tijdje niet meer in ons bezit en van Zomerlust moesten we in april afscheid nemen. Maandag sluiten we voor het laatst de deur van het Bootshuis achter ons. Ja, ik ben er zeker van dat we wel een traantje zullen wegpinken.”

Tweede thuis

“De tavernes waren mijn leven, mijn tweede thuis”, pikt mama Marleen Lemmens in. “Het is als een kindje dat je moet afgeven. Natuurlijk doet dat pijn. We hebben hier dan ook heel veel mooie momenten beleefd. In de concessie staat dat al het losstaande meubilair door de uitbaters meegenomen moet worden. Een aantal zaken zullen we zeker bijhouden. Gewoon als herinnering…”

Eerder werd al bekend dat het Bootshuis niet langer tot de concessie behoort. Sport Vlaanderen bepaalt volgend jaar welke nieuwe bestemming het gebouw krijgt. Volgens centrumverantwoordelijke Bram Luyten liggen nog enkele opties op tafel. “Het is jammer dat de taverne verdwijnt”, vindt Peter Van Ruyskensvelde. “De deuren werden in 1937 geopend en het Bootshuis is een traditie in het domein.” Zomerlust en de strandcafetaria blijven de komende jaren wel horecazaken. De nieuwe uitbaters steken ze momenteel in een nieuw jasje.

Ondanks dat het afscheid hem zwaar zal vallen, beseft Peter Van Ruyskensvelde dat hij voor het eerst een echte zomer zal kunnen beleven. “Want onze vakantiefoto’s zijn steeds met een dikke winterjas (lacht). De zomermaanden waren namelijk onze topmaanden, waardoor we in putje winter verlof moesten nemen. Nu zullen we eindelijk van de zon kunnen genieten. Na de zomer start ik met de zoektocht naar een nieuwe job. Mijn moeder gaat maandag met pensioen. Ons vertrek als horeca-uitbaters betekent echter niet dat we het domein niet meer zullen bezoeken, maar vanaf nu zullen we er alleen komen om te genieten en om vakantiefoto’s te maken (lacht).”