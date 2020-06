Na 3 maanden mag bar van manege Verbrande Brug eindelijk deuren heropenen… en net dan vernielt trucker terras Robby Dierickx

17u35 0 Zemst Een trucker heeft vrijdagavond de omheining van het terras van de bar van manege Verbrande Brug in Eppegem vernield en vervolgens vluchtmisdrijf gepleegd. Een domper voor uitbaters André Janssens en Ann Verreth, die dinsdag na drie maanden eindelijk de deuren van de bar kunnen heropenen.

“De feiten moeten zich vrijdagavond tussen 22 en 22.30 uur afgespeeld hebben”, zegt uitbaatster Ann Verreth. “Onze buren waren kort na 22 uur thuis gekomen en zagen brokstukken op de weg liggen, maar dachten dat die afkomstig waren van een ongeval op straat. Wat later zagen we dat een deel van de omheining van ons terras vernield was. Op de parking zijn dikke bandensporen te zien, dus de ravage werd door een vrachtwagenchauffeur aangericht. Hij liet geen gegevens achter, maar koos ervoor om te vluchten. Echt laf.”

Het ongeval komt voor de uitbaters van de manege wel zeer ongelegen. Door het coronavirus moesten ze de deuren van hun bar drie maanden sluiten. Komende dinsdag ontvangen ze voor het eerst opnieuw klanten. “Door de strenge maatregelen wilden we ons terras net als troef uitspelen”, aldus nog Ann Verreth. “We hebben de brokstukken inmiddels opgeruimd en gaan voorlopig nog even wachten met de herstellingswerken. Na deze moeilijke weken willen we eerst zien of de zaak opnieuw rendabel kan worden.”

Wie iets gezien heeft van het ongeval kan de politie van de zone KASTZE verwittigen.