Na 28 jaar is het afgelopen met De Reggel: “Hopelijk komt er op termijn een nieuwe wielerpiste”

Zemst

Met tranen in de ogen heeft het bestuur van WSC Steun der Jonge Renners donderdag afscheid genomen van De Reggel. De 28 jaar oude en afgeleefde wielerpiste moet plaats maken voor de metamorfose van sportsite Den Dries in Elewijt. Of er nog een nieuwe piste komt, is onzeker. De gemeente en de wielerbond zoeken naar een oplossing. “Jammer dat we niet wat langer kunnen blijven”, klinkt het bij de club.