Na 15 jaar zegt Luk Van Biesen Kamer vaarwel: “Einde van nationaal politiek mandaat” Robby Dierickx

27 mei 2019

15u05 1 Zemst Vijftien jaar heeft Zemstenaar Luk Van Biesen (58) in de Kamer gezeteld voor Open Vld, maar zondag kon hij zijn zitje niet behouden. “Dit betekent dan ook het einde van mijn nationaal politiek mandaat”, is Van Biesen nuchter. Zondag zorgde hij nog voor opschudding door te zeggen dat het cordon sanitair in vraag gesteld moet worden. Een uitspraak waar hij nog steeds achter staat.

Op 21 juli 2004 legde Luk Van Biesen de eed af als lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dat deed hij in tegenstelling tot al zijn collega’s niet in het halfrond, maar door de opendeurdag in het kader van de nationale feestdag in een klein kamertje. Zondag had hij gehoopt nog een laatste keer verkozen te geraken in de Kamer. Maar Open Vld kreeg klappen in Vlaams-Brabant en verloor 62.000 stemmen en één zetel. “Als je op een vijfde plaats staat en de partij slechts drie zetels bemachtigt, dan weet je dat het voorbij is”, aldus de Zemstenaar. “Gelukkig had ik me hier mentaal al op voorbereid. Maar dat neemt niet weg dat ik het jammer vind dat mijn nationaal politiek mandaat afgelopen is.”

Cordon

Zondagmiddag zorgde hij nog voor wat commotie door het cordon sanitair in vraag te stellen. “Daar sta ik vandaag nog steeds achter. Je kan Vlaams Belang, de partij die 18 procent van de Vlamingen achter zich heeft, niet links laten liggen. Maar dat betekent niet dat ik vind dat wij met de Open Vld in zee moeten gaan met het Vlaams Belang. Dat zijn twee aparte zaken.”

Van Biesen zal zich naar eigen zeggen nog bezighouden met de partijwerking van Open Vld in Halle-Vilvoorde en de lokale Zemstse politiek, waar hij de liberalen opnieuw op de kaart wil zetten.