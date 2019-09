Muziek, circusinitiatie en een escape spel: gratis Verrekijker aan De Schranshoeve RDK

04 september 2019

Op zaterdag 7 september vindt aan De Schranshoeve in Eppegem opnieuw het gratis evenement Verrekijker plaats. Op het programma staan onder meer een meeslepend escape spel, Afrikaanse dans, circusinitiatie en kleurrijke tekeningen op de caravan van meneer De Wit. Op muzikaal gebied kunnen de aanwezigen genieten van de deuntjes van Radio Oorwoud, de Brusselse groep Airplane en de reggae van Color Blind & Mic Mo. Daarnaast zijn er tal van drankjes en hapjes.

Het gemeentebestuur zet ook vol in op mensen met een beperking en daarom komen er aangepaste toiletten en parkeerplaatsen. Het terrein zelf wordt door middel van matten toegankelijker gemaakt voor mensen in een rolstoel of met een rollator.

Verrekijker start om 13.30 uur en is volledig gratis.