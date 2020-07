Mooier, stiller en minder aantrekkelijk voor sluikstorters: gemeente plaatst ondergrondse glasbollen aan Schranshoeve Robby Dierickx

30 juli 2020

11u41 3 Zemst Nadat er vorig jaar al ondergrondse glascontainers aan het gemeentehuis in Zemst geplaatst werden, is nu De Schranshoeve in Eppegem aan de beurt. Volgens milieuschepen Joeri Van den Brande (Groen) bieden deze ondergrondse exemplaren tal van voordelen.

“Eerst en vooral zijn ze mooier dan de lelijke glasbollen”, vindt de schepen. “Ze zijn ook groter, waardoor ze minder snel geledigd moeten worden. In de ondergrondse glascontainers zitten sensoren die aangeven wanneer ze bijna vol zijn. Op die manier kan er gericht geledigd worden. Ook belangrijk is dat er nu minder gesluikstort zal worden. Onverlaten dropten namelijk regelmatig afval tussen de glasbollen, maar dat is bij de ondergrondse glascontainers een pak moeilijker. De drempel om er te sluikstorten wordt fors verhoogd. Ook maken de nieuwe exemplaren minder lawaai wanneer je er je glas in dropt. Tot slot zijn de ondergrondse glasbollen toegankelijker voor rolstoelgebruikers. De openingen van de oude bollen bevinden zich namelijk een pak hoger dan bij de nieuwe exemplaren.”

Deze week werden de ondergrondse glascontainers echter nog even afgesloten omdat er een probleem was met de sensoren, maar dat euvel wordt eerstdaags verholpen. Ondertussen bekijkt de gemeente waar het nog meer glasbollen kan vervangen. Zo loopt er een onderzoek naar de site langs de Humbeeksesteenweg in Zemst-Laar.