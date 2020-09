Middeleeuwse re-enacters strijken neer op terreinen van Heirweg I in Elewijt, maar Odette steekt stokken in hun wielen: “Redden wat er te redden valt” JMBB

26 september 2020

15u25 1 Zemst Geen brood en spelen in Elewijt dit jaar, maar wel een besloten middeleeuws kampement door het toedoen van een eenentwintigste-eeuws virus. Daarnaast besliste Odette om nog wat extra roet in het eten van de belevende geschiedenisminnaars te gooien. Toch hebben de organisatoren heel wat plannen voor de toekomst.

Niet iedereen weet het misschien, maar Elewijt is al eeuwenlang een regionaal kruispunt van heirbanen, de verharde wegen uit de tijden van de Romeinen. “Een paar jaar geleden is hier effectief een originele heirweg blootgelegd met graafwerken”, vertelt Bram Delwiche. “Een tijd geleden was huisde op deze velden een camping, maar we hebben de ruimte volledig onder handen kunnen nemen”, gaat zijn collega Tony Brondel verder. “We hebben er een vlakte van kunnen maken, en het is de bedoeling om in de toekomst de contouren van een Romeins kamp uit de grond kunnen stampen. Ook willen we graag meer en meer evenementen uit de Romeinse kalender simuleren: zo hebben we vorig jaar op Mercuralia, 15 mei, een markt georganiseerd.” Mercularia is namelijk de god van de handel.

Pampers

Dit weekend meerde een vijftigtal re-enacters aan in Elewijt om er een coronasafe middeleeuws kampement na te bootsen. “De afgelopen jaren hebben we telkens grote successen gehad, met goed weer en veel activiteiten. Maar met de coronaregelgeving is het dit jaar een ander verhaal. Daar komt nu ook nog eens bij kijken dat de weergoden ons slechtgezind zijn.”

Dat blijkt ook iets verderop: een aantal re-enacters slaat hun tenten alweer op om huiswaarts te vertrekken. “Normaal gaan we van event naar event, maar door corona is er veel weggevallen. Dit was onze eerste echte afspraak, maar ze is in het water gevallen”, klinkt het. Igor probeert te redden wat nog te redden valt, maar de storm heeft lelijk huisgehouden. “Het gaat nog verder beginnen te stormen, dus ik denk dat we ons gerief gaan nemen.” Normaal proberen Igor en co een realiteit na te bootsen die 95 procent geschiedenisgetrouw is, met gevechten, ambachten en vlees. Veel vlees. “Als we kinderen meenemen, voorzien we wel pampers. Dat hadden ze vroeger nog niet.”