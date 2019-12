Metaaldieven ‘dachten dat het om afval ging’ WHW

02 december 2019

16u00 0 Zemst Drie twintigers zijn veroordeeld tot 1 jaar cel voor een reeks metaaldiefstallen. Een vierde kreeg 12 maanden cel. Op een bedrijventerrein hadden ze in mei tot vier maal toe oud metaal en schroot uit een container gehaald. Omdat het onderzoek zo traag verliep, zitten ze ondertussen al 6 maanden in voorhechtenis. Daarom zullen ze in de praktijk vandaag nog de cel mogen verlaten.

De feiten vonden plaats in Zemst, bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in de renovatie van daken. Daar sloegen de vier toe op 15 mei, 28 mei, 29 mei en 12 juni 2019. Telkens klommen ze over de omheining van het bedrijf en haalden oud lood en zink uit de afvalcontainer. De bewijslast tegen de vier was overweldigend. De eerste twee maal werden drie van de vier verdachten gefilmd door de bewakingscamera’s, bij de derde diefstal werd een van hen op heterdaad betrapt en ingerekend en bij de laatste gelegenheid, op 12 juni, betrapte de politie de andere drie eveneens op heterdaad.

De verdediging sprak schande over de lange voorhechtenis. “Uiteindelijk zitten deze mensen al 5 maanden in voorlopige hechtenis in een uitermate eenvoudig onderzoek”, klonk het. De feiten werden wel niet ontkend. “Ze wisten niet dat dit in België strafbaar was”, klonk het. “Ze dachten dat het om afval ging en dat ze het gewoon konden meenemen. Ze zijn vanuit Roemenië naar hier gekomen om werk te vinden, niet om zomaar te stelen. Ook ontkenden ze dat er sprake was van bendevorming.”

De verdediging pleitte dan ook voor een straf met grotendeels uitstel. De rechtbank was van oordeel dat de vier zich wel degelijk schuldig hadden gemaakt aan diefstallen en aan bendevorming. Voor twee van de vier verdachten werd de celstraf wel voor een deel met uitstel uitgesproken.