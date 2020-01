Met 135 kilometer per uur over ijsbaan: Colin (17) tiende bij skeleton op Jeugd Winterspelen Robby Dierickx

20 januari 2020

17u03 0 Zemst De 17-jarige Colin Freeling uit Elewijt is maandag tiende geworden in het skeleton op de Jeugd Olympische Winterspelen in Zwitserland. Met een snelheid van 135 kilometer per uur raasde hij over de ijsbaan. “Ik ben fier dat ik de eer van ons klein landje mocht verdedigen op deze Spelen.”

Voor de 17-jarige Colin Freeling was maandag één van de hoogdagen in zijn leven. Twee jaar nadat hij de microbe van het skeleton te pakken kreeg, mocht hij immers aantreden op de Jeugd Olympische Winterspelen in het Zwitserse Sankt Moritz. “Hier heb ik lang naar uitgekeken”, klonk het kort voort de start. Met negentien andere jongeren streed hij er om de gouden medaille.

Uiteindelijk moest Colin vrede nemen met een tiende plek. “Door een ietwat mindere start werd ik slechts twaalfde in de eerste race”, vertelde de Elewijtenaar na afloop. “In de tweede race finishte ik als achtste, waardoor ik over de hele wedstrijd gezien tiende werd. Tijdens de race haalde ik snelheden tot 135 kilometer per uur. Uiteindelijk blik ik tevreden terug op mijn wedstrijd. Ik ben vooral fier dat ik ons kleine landje mocht verdedigen op deze Spelen.”

Spelen van 2026

En nu? “Het volgende doel is het wereldkampioenschap voor de jeugd, dat over enkele weken al plaatsvindt. Nadien mik ik op de echte Winterspelen, al zullen die van 2022 in Peking waarschijnlijk nog wat te vroeg komen. Maar in 2026 wil ik er staan.”