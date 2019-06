Meisje (7) uit water gehaald in recreatiedomein in Hofstade: slachtoffer gereanimeerd JCV

02 juni 2019

17u19 82 Zemst In het domein Sport Vlaanderen in Hofstade is deze namiddag een 7-jarig meisje uit het water gehaald. De hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben het kind gereanimeerd. Ze is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar over haar toestand is voorlopig niets bekend.

Volgens getuigen werd het kind door redders uit het water gehaald en daarna op het strand gereanimeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. “Ik kan bevestigen dat er een mogelijke verdrinking is geweest”, zegt centrumverantwoordelijke Bram luyten. “Maar over de omstandigheden hebben we geen extra informatie.”