Meisje (7) dat in Hofstade uit het water werd gehaald, overleden AW

04 juni 2019

11u22 148 Zemst Het 7-jarige meisje dat zondag uit het water werd gehaald in het recreatiepark in Hofstade (Zemst), is afgelopen nacht overleden. Dat meldt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. Er zal een autopsie worden uitgevoerd door een wetsdokter en er werd een opsporingsonderzoek geopend om de juiste omstandigheden van het incident te achterhalen.

Het meisje was van Schaarbeek afkomstig en bezocht het recreatiepark samen met haar ouders. Volgens een goede bron kon het meisje niet zwemmen, en mocht ze ook helemaal niet in het water. Nadat ze even aan de aandacht van haar ouders ontsnapte, belandde ze toch in de vijver. Hoe dat precies gebeurde, is voorlopig onduidelijk.



De ouders waren nog op zoek naar hun dochter toen twee redders plots het levenloze lichaam van het meisje opmerkten. Ze haalden haar onmiddellijk uit het water en begonnen haar te reanimeren. Dat duurde wel twintig minuten. De redders krijgen nog psychologische begeleiding. “Want zo’n reanimatie maakt grote indruk”, zegt Tom Van Look, directeur van Sportcentra. Nadat de MUG arriveerde, bracht die het 7-jarige meisje naar het UZ Antwerpen. Daar is ze vannacht gestorven.



“Het meisje is afgelopen nacht overleden”, meldt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Er zal een autopsie worden uitgevoerd door een wetsdokter.” Het parket had eerder al beslist een opsporingsonderzoek te openen naar de juiste omstandigheden van het incident.