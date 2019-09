Meer dan 2.000 vrijwilligers nemen zaterdag deel aan World Cleanup Day RDK

18 september 2019

09u57 2 Zemst Maar liefst 2.000 Zemstenaars hebben zich kandidaat gesteld om zaterdag deel te nemen aan de World Cleanup Day. Zij trekken de straat op om zwerfvuil op te rapen.

Vorig jaar behaalde Zemst als enige Belgische gemeente het vooropgestelde doel om vijf procent van de inwoners aan de World Cleanup Day te laten deelnemen. Maar dit jaar komt zelfs de kaap van de tien procent in zicht, want ruim 2.000 mensen registreerden zich om zaterdag de handen uit de mouwen te steken. Tijdens de World Cleanup Day trekken wereldwijd heel wat mensen de straat op om de wereld zwerfvuilvrij te maken. In Zemst wordt de actie gecoördineerd door drie inwoners: Marijke Pots, Sara Pieters en Kristel Desmedt. De gemeente wordt zaterdag opgesplitst in dertien opruimzones. Alle deelnemers krijgen grijpers en vuilniszakken.

Ook het domein Sport Vlaanderen in Hofstade maakt deel uit van één van de zones. Het domein biedt alle deelnemers bovendien gratis parking aan en is het decor van het slotevenement vanaf 12.30 uur in het Zuiderbad.