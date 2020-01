Man steelt 100 euro van chiro: werkstraf van 60 uur WHW

06 januari 2020

16u20 1 Zemst Een 20-jarige man uit Mechelen is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor de diefstal van 100 euro uit de chirolokalen van Zemst.

Bij een inbraak in de chirolokalen aan de Stationslaan op 9 september 2018 verdween 100 euro. De dief, een zekere K.B., stond echter duidelijk op de camerabeelden en kon zo worden geïdentificeerd. De beelden waren zo duidelijk dat de jongeman meteen doorhad dat ontkennen geen zin had. “Ik krijg slechts 25 euro per dag van het OCMW. Daar kom ik niet mee toe en daarom zocht ik eten en geld.” Na deze bekentenis werd hem een minnelijke schikking opgestuurd maar die kon hij niet betalen. Hij werd dus gedagvaard, maar uiteindelijk besloot de rechter hem een werkstraf te geven. Indien hij die niet vervult binnen het jaar wacht hem een vervangende gevangenisstraf van 4 maanden.