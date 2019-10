Man noemt agenten ‘idioten’: werkstraf van 75 uur WHW

03 oktober 2019

13u57 0 Zemst Een dertiger uit Elewijt is op verzet veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur voor weerspannigheid. Eerder kreeg hij bij verstek nog 2 maanden cel.

Op 15 oktober 2017 kreeg de man bezoek van de politie. Er waren immers vermoedens dat hij betrokken was geweest bij een ongeval met vluchtmisdrijf en daarover wilden de agenten hem enkele vraagjes stellen. Dit was niet naar zijn zin en dit liet hij dan ook duidelijk horen. “Jullie zijn allemaal idioten”, klonk het al snel waarna een resem aan scheldwoorden-het ene al lelijker dan het andere- volgde. Bij verstek kreeg hij in april 2 maanden cel. De verdediging stelde een werkstraf voor en kreeg die ook van de rechter.