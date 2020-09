Man installeert camera’s om moeder te controleren: 12 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

25 september 2020

15u27 0 Zemst Een man uit Zemst riskeert 12 maanden cel met uitstel voor het bedreigen en slaan van zijn moeder en zus. De man terroriseerde zijn familie en ging daarin heel ver. “Hij controleerde zijn moeder op het ziekelijke af. Het was echt de omgekeerde wereld”, aldus het parket.

Begin 2019 diende de zus van de beklaagde, moegetergd door zijn gedrag, klacht in bij de politie. Haar broer had haar een dag eerder geslagen en gestampt na een discussie. Bovendien had hij haar ook bedreigingen gestuurd via sms. “Volgende keer maak ik u kapot”, was de niet mis te verstane boodschap. De dag zelf nog kreeg de politie een telefoon van hun moeder. “Ze heeft het zelf uitgelokt”, meldde ze aan de agenten. Onderzoek wees echter uit dat de vrouw niets anders durfde dan naar de politie te bellen. Haar zoon bleek immers haar leven te controleren. “Hij zegt wat ze mag en moet doen”, aldus het parket, “zelfs haar whatsappberichten bekeek hij. Het is gewoon de omgekeerde wereld.”

Het opmerkelijke aan het verhaal is dat de jongeman niet meer bij zijn moeder woonde. Daarom had hij in haar woning camera’s laten installeren om haar doen en laten te controleren. Zo verbood hij haar nog om te gaan met haar nieuwe vriend. “Als hij ooit blijft slapen maak ik iedereen af”, sms’te hij haar zelfs. “Uit zijn verhoor bleek dat meneer dit allemaal doodnormaal vindt”, aldus het parket, dat een celstraf van 12 maanden met uitstel vorderde met doorgedreven psychische begeleiding als probatievoorwaarde. De verdediging vroeg de vrijspraak. “Hij heeft nooit geweld gebruikt, zoals zijn moeder zelf al aangaf tegen de politie. Daarnaast is alles ondertussen weer koek en ei”, klonk het. Uitspraak op 22 oktober.