Man doorzoekt geparkeerde wagens: “Op zoek naar sigaretten” Wouter Hertogs

30 september 2020

11u00 0 Zemst Een man riskeert 8 maanden cel voor verschillende inbraakpogingen in geparkeerde wagens. hij was naar eigen zeggen op zoek naar sigaretten maar ook in de doorzochte wagens vond hij er geen.

Op 8 juli werd de man staande gehouden door een patrouille. De agenten hadden hem net een wagen zien doorzoeken die niet slotvast was. “Ik zocht sigaretten”, gaf hij als antwoord. Omdat hij niets had gevonden werd het feit gecatalogeerd als een poging inbraak. Een maand eerder bleek hij in Sint-Joost-ten-Node hetzelfde gedaan te hebben. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat. Uitspraak op 26 oktober.