Man beticht van verkrachting ex: “Dat was goedmaakseks” WHW

13 november 2019

15u23 0 Zemst Een 26-jarige man uit Zemst riskeert 30 maanden met uitstel voor het verkrachten van zijn ex-vriendin. “Goedmaakseks”, ontkende hij de feiten.

Op 19 december kwam de man na ettelijke pintjes, die hij had gedronken op een personeelsfeest, thuis. Zijn vriendin, die enkele weken ervoor een punt achter de relatie had gezet maar nog wel bij hem woonde, was al aan het slapen. Hij ging meteen naar de slaapkamer en greep haar vast. Ondertussen stelde hij haar vragen over waarom ze een einde had gemaakt aan hun relatie. Na elk antwoord gaf hij een vuistslag. Hierna dwong hij haar tot seks. Pas toen hij hun zoontje in de gang hoorde stopte hij. “Dat was goedmaakseks”, klonk het tegen de politie, “ik zou haar nooit dwingen.”

Wel was het opmerkelijk dat hij haar daarvoor een sms met excuses had aangeboden. Bovendien bleek de man verslaafd te zijn aan cocaïne. Daarom vroeg het parket als probatievoorwaarde dat hij zich zou laten behandelen voor deze verslaving. Uitspraak op 18 november.