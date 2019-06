Maand lang energietips in Kyotomobiel RDK

03 juni 2019

Van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 5 juli staat de Kyotomobiel van 3Wplus aan het gemeentehuis van Zemst. Daarin kunnen inwoners vier weken lang gratis advies van een energiedeskundige krijgen. Vooral voor tips over een toekomstig renovatieproject of over energiebesparende maatregelen kunnen ze er terecht. Wie dat wenst kan bovendien voor 40 euro een energieaudit laten uitvoeren van de woning. Nadien volgt er een rapport met daarin een overzicht van de mogelijk te nemen maatregelen, de kostprijs en de termijn waarop de investering terugverdiend is door de dalende energiekost.

De Kyotomobiel is vrij te bezoeken op dinsdag van 16 tot 19 uur, en op woensdag en vrijdag van 12 tot 15 uur.