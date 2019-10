Litouwer die ‘in België gedropt werd om inbraken te plegen’ krijgt 37 maanden cel WHW

03 oktober 2019

16u58 0 Zemst Een Litouwse twintiger is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 37 maanden. De man werd volgens de rechtbank vanuit Litouwen naar hier gebracht om in te breken.

Eind 2018 werd de man opgepakt in Zemst, na een inbraak in een winkel voor auto-onderdelen. Een week eerder was in dezelfde buurt ook al ingebroken en vermoed werd dat de Litouwer daar ook voor verantwoordelijk was. De man bekende de inbraak in de winkel met auto-onderdelen, maar beweerde dat hij niets te maken had met de andere feiten. Wel gaf hij toe deel uit te maken van een bende, waarbij zijn taak erin bestond op de uitkijk te staan terwijl andere bendeleden inbraken pleegden. Volgens de rechtbank kon er geen twijfel over bestaan dat de Litouwer bij beide inbraken betrokken was. “Beklaagde was ook al in Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland actief als inbreker. Het Verenigd Koninkrijk werd hij uitgezet omdat hij daar gelijkaardige feiten had gepleegd”, aldus de rechter. “Betrokkene reist met andere woorden Europa rond met als enige doel zoveel mogelijk inbraken te plegen.”