Lijn 683 rijdt vanaf Hemelvaartweekend op zon- en feestdagen naar domein Sport Vlaanderen Robby Dierickx

24 mei 2019

10u00 0 Zemst Niet lijn 280 (Vilvoorde-Perk-Mechelen) maar wel lijn 683 (Zaventem-Vilvoorde-Mechelen) zal vanaf het Hemelvaartweekend op zon- en feestdagen stoppen aan de ingang van het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. De bussen op die lijn zullen daardoor tot en met zondag 1 september gedeeltelijk van hun route afwijken.

Vorige zomer bereikten De Lijn, de gemeente Zemst en Sport Vlaanderen voor het eerst een akkoord om op zon- en feestdagen bussen aan de ingang van het recreatiedomein in Hofstade te laten stoppen. Op die dagen is het domein namelijk niet bediend, waardoor bezoekers enkele honderden meters moeten stappen naar de dichtstbijzijnde halte aan het Ontmoetingscentrum in Hofstade. Dat zorgde echter voor overlast door gefrustreerde jongeren, waarop de dienstregeling aangepast werd. Op week- en zaterdagen waren er geen problemen omdat lijn 280 dan wel aan de ingang van het domein Sport Vlaanderen stopt. Daarom werd in mei vorig jaar beslist dat die lijn ook op zon- en feestdagen de halte in Hofstade moest bedienen. Dit jaar wordt er een vervolg aan gebreid, al is het nu lijn 683 die de halte elk uur bedient op zon- en feestdagen.

Daardoor moet bus 683 wel omrijden. De omleiding loopt in beide richtingen tussen Hofstade Kerk en Zemst Gulden Boom, via de Tervuursesteenweg, de Robert Schumanlaan en de Damstraat. Reizigers die op zondag naar Mechelen willen, kunnen aan een drietal haltes in het centrum van Zemst bussen 682 en 282 nemen. Naar Vilvoorde is dat lijn 282, naar Zaventem lijn 682.