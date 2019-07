Lienn Boone pakt opnieuw titel in clubkampioenschap K.A.C.E.Z RDK

02 juli 2019

Hondenvereniging K.A.C.E.Z in Elewijt heeft net voor aanvang van de zomervakantie haar jaarlijks clubkampioenschap georganiseerd. En opnieuw was het Lienn Boone die zich tot clubkampioene kon kronen. Met haar hond Noa boekte ze de voorbije jaren al heel wat successen en ook nu deden ze het voortreffelijk. In groep 4 was het Martine Schockaert die met Orca de titel pakte, terwijl Gustaaf Hoebeke en Rambo hetzelfde deden in groep 3. Sylvie Borghmans en Faya pakten dan weer de titel in groep 2, terwijl de jongste groep 1 een gezamenlijke training hield. Daar werd Lilo als winnaar aangeduid.