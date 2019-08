LED-schermen vervangen aankondigingsborden RDK

07 augustus 2019

Zemstse verenigingen kunnen hun evenementen voortaan aankondigen op nieuwe gemeentelijke LED-schermen die op zes plaatsen opgehangen werden. Ze vervangen de oude aankondigingsborden.

De houten panelen waar tot voor kort evenementen op aangekondigd werden, worden binnenkort weggehaald. Op de nieuwe LED-schermen kunnen verenigingen hun activiteiten in de kijker zetten. In totaal staan er zes schermen in de gemeente: aan de gevel van het gemeentehuis in Zemst, op de hoek van de Damstraat met de Schumanlaan in Weerde, aan sportsite Den Dries in Elewijt, op het grasplein naast de parking van de sporthal in Hofstade, op het Martelarenplein in Eppegem en in Laar recht tegenover school De Pimpernel.

Verenigingen die gebruik willen maken van de schermen, moeten een aanvraag doen via info@zemst.be.