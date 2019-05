Leasingfietsen moeten gemeente- en politiepersoneel uit de wagen houden Robby Dierickx

15u01 3 Zemst De gemeenten Steenokkerzeel en Zemst, en politiezone KASTZE hebben een fietsleasingproject gelanceerd. Personeelsleden kunnen op een goedkope manier een fiets huren. Met dit initiatief willen de gemeenten en de politie hun personeel uit de wagen halen.

In Steenokkerzeel nemen vandaag al 25 werknemers deel aan het project, in Zemst gaat het al om 70 personeelsleden. “Het schepencollege neemt de helft van de huurprijs van de fietsen voor haar rekening, met een maximum van 35 euro per maand”, zegt Steenokkerzeels mobiliteitsschepen Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). “Het personeelslid betaalt de overige huurkost en engageert zich om zo vaak mogelijk naar het werk te fietsen. De fiets kan uiteraard ook buiten het werk gebruikt worden. Op termijn en na evaluatie hopen we dit project nog te kunnen uitbreiden.”

Keuze

In Zemst staat de gemeente in voor 60 procent van de huurprijs, met een maximum van 42 euro. De personeelsleden kunnen kiezen tussen een gewone fiets, een elektrische (bak)fiets of een speedbike. Hoe duurder de fiets, hoe groter de persoonlijke bijdrage. Onderhoud, verzekering en pechverhelping zitten in de huurprijs inbegrepen en na 48 maanden kan het personeelslid de fiets overnemen aan de restwaarde.