Landbouwers en lokale handelaars smeden banden op eerste smaakbeurs RDK

04 november 2019

Om de korte keteneconomie te promoten hebben de gemeente Zemst, de gemeentelijke landbouwraad en het Steunpunt Korte Keten maandag voor het eerst de smaakbeurs Lekkers in Zemst georganiseerd. Lokale producenten, voornamelijk landbouwers, konden er hun producten promoten bij lokale handelaars.

Bedoeling van de smaakbeurs is lokale producenten de kans te geven om hun producten – maar ook het verhaal erachter – voor te stellen aan potentiële lokale afnemers. De producten kunnen er ook geproefd worden. De smaakbeurs is een soort netwerkmogelijkheid voor lokale producenten en handelaars. Het grote publiek wordt niet uitgenodigd. Maandag vond de eerste editie in gemeenschapscentrum De Melkerij plaats.

Tijdens die eerste editie ondertekende het schepencollege ook het manifest van de campagne #Boerentrots. Dat initiatief van de Boerenbond komt er om alle eters, verbruikers en kopers bewust te maken van de boerenstiel.