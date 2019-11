Kruispunten Kleempoelstraat dicht voor asfalteringswerken RDK

12 november 2019

Nadat eerder al het kruispunt van de Hoogstraat met de Kleempoelstraat in Zemst onderbroken was, is er sinds dinsdag ook geen verkeer meer mogelijk op het kruispunt van de Kleempoelstraat met de Grote Molenweg. Op beide kruispunten worden de voorbereidingen voor asfalteringswerken getroffen.

De eigenlijke asfalteringswerken vinden volgende week plaats. Eerst krijgen de Grote Molenweg en het kruispunt met de Kleempoelstraat een nieuwe onderlaag, nadien gebeurt hetzelfde met het kruispunt van de Kleempoelstraat met de Hoogstraat. Vervolgens krijgen de Hoogstraat en de Beekveldstraat een nieuwe toplaag. Tot slot wordt de toplaag op de twee kruispunten van de Kleempoelstraat aangebracht. Het verkeer moet tot eind volgende week een omleiding volgen via Mechelen of Zemst-Laar.

Ondertussen wordt er ook verder gewerkt in de Hoogstraat richting Hombeek, Beekveldstraat en Grote Molenweg. De aannemer moet nog kleine herstellingen uitvoeren in Lindestraat, Kleempoelstraat en Kleine Lindestraat.