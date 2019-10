Kruispunt Hoogstraat-Kleempoelstraat dikke maand dicht door rioleringswerken RDK

07 oktober 2019

11u34 2

Volgende week maandag wordt het kruispunt van de Hoogstraat met de Kleempoelstraat in Zemst afgesloten voor rioleringswerken. Het verkeer zal een dikke maand een omleiding moeten volgen.

De rioleringswerken worden uitgevoerd in opdracht van Aquafin en starten volgende week maandag. Het kruispunt van de Hoogstraat met de Kleempoelstraat zal tot 20 november afgesloten zijn voor alle verkeer. Er worden omleidingen via Mechelen en Zemst-Laar ingelast. Ondertussen wordt er ook verder gewerkt in de Hoogstraat richting Hombeek, de Beekveldstraat en de Grote Molenweg. De aannemer moet ook nog enkele kleine herstellingen uitvoeren in de Lindestraat, de Kleempoelstraat en de Kleine Lindestraat.