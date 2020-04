Kruispunt Brusselsesteenweg met Elewijtsesteenweg compacter om snelheid te beperken Robby Dierickx

28 april 2020

14u08 1 Zemst Volgende week maandag start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Elewijtsesteenweg in Eppegem. Bedoeling is de snelheid er te beperken door het kruispunt compacter te maken.

Vandaag is de kruising van beide steenwegen een grote asfaltvlakte waardoor er ondanks de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur veel te snel gereden wordt. Om die reden zal AWV het kruispunt compacter maken. Voor bestuurders zal het duidelijk worden dat ze de bebouwde kom binnen rijden en zal het wegbeeld overeenstemmen met de toegelaten snelheid. Er komt ook meer plaats voor veilige fietsoversteekplaatsen, die uitgerust zullen worden met verkeerseilanden in het midden van de weg. Die moeten fietsers beter doen opvallen en moeten hen de kans geven om de Brusselsesteenweg in twee keer over te steken. Tot slot worden ook de bushaltes in beide richtingen comfortabeler gemaakt voor de reizigers.

Verwacht wordt dat de werken tot midden juni zullen duren. Als gevolg van de werkzaamheden moet het fietsverkeer richting Zemst een omleiding volgen. Gemotoriseerd verkeer zal de komende weken wel door kunnen, zij het over versmalde rijstroken.